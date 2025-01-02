Сколько средств ушло на пенсии и субсидии

На выплату жилищных субсидий и льгот было направлено 39,4 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это на 12% больше, чем в прошлом году, когда эта сумма составляла 35,2 миллиарда гривен.

Кроме того, страховые выплаты достигли 33,6 миллиарда гривен, из которых 19,9 миллиарда было направлено на оплату больничных.

Количество пенсионеров в Украине

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на ноябрь 2024 года в стране насчитывалось 10,353 миллиона пенсионеров. Это на 164 тысячи человек меньше, чем было в начале года.

Интересно! Средний размер пенсии на 1 октября 2024 года составлял 5 852 гривны. С начала года он вырос на 467 гривен, что составляет 8,7% повышения.

Инфляция и реальные доходы пенсионеров

Годовая инфляция в сентябре 2024 года выросла до 8,6%, что фактически приостановило увеличение реальных доходов пенсионеров.

Интересно! В ноябре этот показатель достиг 11,2%, и по прогнозам, инфляция превысит 10% по итогам года.