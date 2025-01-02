Скільки коштів пішло на пенсії та субсидії

На виплату житлових субсидій та пільг було спрямовано 39,4 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це на 12% більше, ніж торік, коли ця сума становила 35,2 мільярда гривень.

Крім того, страхові виплати досягли 33,6 мільярда гривень, з яких 19,9 мільярда було спрямовано на оплату лікарняних.

Кількість пенсіонерів в Україні

За даними Пенсійного фонду України, станом на листопад 2024 року в країні налічувалося 10,353 мільйона пенсіонерів. Це на 164 тисячі осіб менше, ніж було на початку року.

Цікаво! Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року складав 5 852 гривні. Від початку року він зріс на 467 гривень, що становить 8,7% підвищення.

Інфляція та реальні доходи пенсіонерів

Річна інфляція у вересні 2024 року зросла до 8,6%, що фактично призупинило збільшення реальних доходів пенсіонерів.

Цікаво! У листопаді цей показник досяг 11,2%, і за прогнозами, інфляція перевищить 10% за підсумками року.