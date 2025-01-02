Для чого потрібен сервіс

Таким чином він має спростити перевірку дійсності документа, пише 24 канал з посиланням на фонд.

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Для підтвердження, що людина є пенсіонером, вона пред’являє в різних установах та державних органах своє пенсійне посвідчення. Іноді виникають обставини, за яких організація чи відомство має перевірити дійсність пенсійного посвідчення особи (наприклад, під час перетину людиною кордону)

– йдеться на сайті.

Так раніше для перевірки документа до ПФУ надсилався відповідний запит, тому така процедура займала певний час. У результаті запиту посадова особа отримувала за номером пенсійного посвідчення стан статусу (чинний він чи ні) та дату видачі документа.

Як скористатися сервісом

Алгоритм дій має такий вигляд:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та оберіть опцію "Пошук пенсійного посвідчення". У вікні, що відкриється, заповніть два поля: виберіть зі списку тип пенсійного посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) та введіть його номер.

Зверніть увагу! Після заповнення пошукової форми дані пенсійного посвідчення з’являться на екрані.