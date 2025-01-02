Що буде з виплатами субсидій

Згідно з оновленими правилами, виплати в рамках зазначених програм не включатимуться до сукупного доходу, що визначає право на отримання житлових субсидій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нові правила врахування державної допомоги торкнулися також виплат, що залежать від безготівкової оплати товарів українського виробництва в межах програми "Зроблено в Україні".

Зміни вплинули на порядок надання пільг, у якому враховується середньомісячний дохід сім’ї.

Зауважте! Згідно з оновленнями в постанові Кабміну № 389 від 4 червня 2015 року, одноразові виплати за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" тепер включаються до сукупного доходу сім’ї при визначенні права на пільги для оплати житлово-комунальних послуг.