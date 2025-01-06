Як зміниться нарахування виплат

Очікується, що нововведення будуть спрямовані на оптимізацію пенсійної системи, але це може вплинути на доступність виплат для деяких категорій громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Деталі реформи будуть оприлюднені ближче до дати її впровадження. На цей час (з 1 січня 2025 року) значних змін у виплаті пенсій не передбачено.

Зауважте! Нині мінімальна вимога для отримання пенсії по інвалідності – наявність хоча б одного року трудового стажу.

Розмір пенсії залежить від тривалості офіційного стажу та групи інвалідності:

1 група: 100% від суми пенсії за віком.

100% від суми пенсії за віком. 2 група: 90% від суми пенсії за віком.

Поточний розмір мінімальної соціальної пенсії по інвалідності:

1 група – 2 760 гривень.

– 2 760 гривень. 2 група – 2 520 гривень.

– 2 520 гривень. 3 група – 2 093 гривні.

Ці виплати передбачені як мінімальна фінансова підтримка для громадян зі статусом інвалідності.

Які зміни можливі з 1 липня 2025

Що зміниться після пенсійної реформи:

Виплати по інвалідності, які наразі отримують громадяни всіх груп, можуть бути скасовані або замінені іншими формами соціальної підтримки.

Інваліди 1, 2 та 3 груп ризикують втратити фінансову допомогу від держави, якщо не буде створено нової системи соціального захисту.

Зауважте! Деталі реформи поки не оголошені, тому важливо стежити за офіційною інформацією, щоб своєчасно дізнатися про зміни.