Які є пільги для людей з інвалідністю

Як відомо, інвалідність ІІІ групи призначається особам з помірними порушеннями здоров'я, які можуть працювати за умов полегшеного навантаження, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Зокрема, особи з цією групою мають право на пільги на проїзд, і для отримання цих пільг необхідно мати посвідчення інваліда або документ, що підтверджує право на соціальну допомогу. Також вони можуть отримувати пільги на такі речі, як:

реабілітаційні засоби (наприклад, протези);

медичні вироби;

спеціалізовані автомобілі та електричні крісла, за умови наявності відповідного медичного висновку.

Зверніть увагу! Якщо розмір пенсії не перевищує мінімум, особи з інвалідністю мають право на безкоштовне отримання ліків за рецептами при амбулаторному лікуванні.

Чи є пільги для працюючих осіб з інвалідністю

Роботодавець зобов’язаний працевлаштувати особу з ІІІ групою інвалідності, якщо вона відповідає вимогам до посади, а також врахувати потреби у реабілітації працівника. Для них передбачено кілька пільг щодо відпочинку:

додаткові два дні до щорічної відпустки;

відпустка без збереження заробітної плати до 30 днів на рік;

інваліди війни мають право на додаткову оплачувану відпустку (14 днів на рік).

До того ж особи з інвалідністю ІІІ групи можуть працювати без випробувального терміну.