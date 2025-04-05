Может ли пенсионер находиться на госслужбе

Это решение принимается субъектом назначения и может возобновляться без ограничений по количеству таких назначений, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал medoc.

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Законом также предусмотрено, что государственный служащий может оставаться на должности после достижения 65-летнего возраста при следующих условиях:

с его согласия;

решением субъекта назначения,

Однако не дольше, чем до достижения 70-летнего возраста. В частности продолжение может происходить без необходимости увольнения с должности.

В случае достижения государственным служащим 70-летнего возраста, он подлежит увольнению на основании пункта 7 части первой статьи 83 Закона,

– говорится на портале.

Обратите внимание! Такое же основание для увольнения должно быть применено к государственному служащему, в отношении которого субъект назначения не принял решение об очередном продлении срока пребывания на государственной службе.