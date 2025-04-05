Чи може пенсіонер перебувати на держслужбі
Це рішення приймається суб’єктом призначення і може поновлюватися без обмежень щодо кількості таких призначень, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал medoc.
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Законом також передбачено, що державний службовець може залишатися на посаді після досягнення 65-річного віку за таких умов:
- за його згодою;
- рішенням суб’єкта призначення,
Однак не довше, ніж до досягнення 70-річного віку. Зокрема продовження може відбуватися без необхідності звільнення з посади.
У разі досягнення державним службовцем 70-річного віку, він підлягає звільненню на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону,
– йдеться на порталі.
Зверніть увагу! Така ж підстава для звільнення має бути застосована до державного службовця, щодо якого суб’єкт призначення не прийняв рішення про чергове продовження строку перебування на державній службі.