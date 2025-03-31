Яка зарплата дозволить мати пенсію 11 000 гривень

Розмір зарплати яку потрібно мати в такому випадку дуже різниться, залежно від віку та кількості набутого стажу, повідомляє 24 Канал.

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Наприклад, якщо особа хоче піти на пенсію у 60 років і набула мінімально необхідну кількість стажу, щоб отримати виплату 11 тисяч гривень, за розрахунками пенсійного калькулятора її зарплата має сягнути 31 377 гривень. Для іншого віку цей показник значно вищий.



Яка зарплата має бути, щоб пенсія сягнула 11 тисяч гривень при виході на пенсію у 60 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Наприклад, якщо при таких параметрах виходити на пенсію у 63 роки, то зарплата має бути уже 45 641 гривні.



Розмір зарплати, щоб пенсія була 11 тисяч гривень при виході на пенсію у 63 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор

А в 65 років потрібно буде мати зарплату – 66 940 гривень.



Якою має бути зарплата, аби отримувати пенсію 11 тисяч гривень при виході на заслужений відпочинок у 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію цьогоріч така:

особа, яка хоче вийти на пенсію у 60 років має набути щонайменше 32 роки страхового стажу у 2025 році;

у 63 роки – мінімум 22 роки страхового стажу;

у 65 років – щонайменше 15 років страхового стажу.

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися саме з урахуванням того, що особа набула мінімально необхідну кількість стажу для свого віку.