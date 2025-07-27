Как можно изменить способ получения пенсии в Украине?

Украинцы имеют возможность изменить способ получения пенсии. Например, перевести выплаты с почты на банк или поменять банк, напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины, рассказывает 24 Канал.

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Чтобы изменить способ выплаты пенсии, пенсионеру нужно подать заявление в ПФУ. Сделать это можно удобно онлайн через вебпортал фонда. Для подачи заявления нужно:

Авторизоваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Выбрать раздел "О пенсионном обеспечении", а в нем пункт "Внесение изменений в пенсионное дело".

Выбрать "Заявление об изменении способа выплаты пенсии".

Заполнить все необходимые поля и добавить сканированные копии документов: паспорта, идентификационного кода и реквизитов банковского счета.

Проверить данные, подписать заявление КЭП и отправить его в ПФУ.

Таким образом, пенсионеры имеют простую и удобную возможность выбрать удобный для себя способ получения выплат.

Важно! Следить за статусом рассмотрения заявления можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".