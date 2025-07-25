Какие надбавки к пенсии в 70 лет?

В том числе и те, кому исполнилось 70 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер этой ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера. Поэтому и доплату Пенсионный фонд начинает начислять со дня достижения этого возраста.

Важный нюанс – это то, что начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– отметили в фонде.

Однако среди условий, для получения дополнительных средств, не только возраст. Дополнительный критерий: общий размер пенсии человека должен не превышать 10340,35 гривны.

Обратите внимание! Это размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год, поскольку именно с этого года было установлено данную доплату.

Таким образом пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет получают выплату в размере 300 гривен. Однако есть выплаты и для других категорий.

Так пожилым людям в возрасте от 75 до 80 лет начислят 456 гривен. А украинцам в возрасте от 80 лет установлена доплата к пенсии в размере до 570 гривен.

Следует также добавить, что к пенсии предоставляется только одна компенсационная доплата. То есть несколько доплат за разные возрастные категории не доплачиваются.

Важно! Если после достижения возраста 70 лет человек получал 300,00 гривен, то после 75 лет – 456,00 гривен, а не 756 гривен.