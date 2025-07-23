Кому выплатят 900 гривен?

Право на специальную надбавку имеют многодетные матери на пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Август можно встретить без пенсии: почему выплаты могут прекратить

Это касается женщин, которые воспитали пятерых и более детей до шестилетнего возраста. Размер надбавки составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и зависит от количества детей.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в 2025 году составляет 2 361 гривны, следовательно максимальная надбавка для многодетных матерей составляет 944,4 гривны.

Когда многодетные родители могут выйти на пенсию?

Родители, которые воспитали от пяти детей имеют право на выход на пенсию на льготных условиях:

женщины – после 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

мужчины – после 55 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Чтобы выйти на пенсию раньше, нужно предоставить в ПФУ следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка;

свидетельства о рождении детей.

Заявление о назначении досрочной пенсии многодетным матерям можно подать не ранее, чем за один месяц до пенсионного возраста (50 лет для женщин).