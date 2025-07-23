Кого могут лишить пенсий?

Чтобы избежать проблем с пенсиям, пожилым людям следует сообщать ПФУ об изменениях в своей жизни, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Что имеется в виду? Пенсионер или пенсионерка должны сообщать Пенсионный фонд о таких изменениях:

выезде на постоянное место жительства за границу;

обновлении документов, в частности смене паспорта;

изменение данных, важных для начисления пенсии (например, фамилии);

трудоустройстве;

увольнение с работы;

изменение места регистрации;

изменение или прекращение действия определенного статуса.

Пенсионеры имеют определенное время – до 10 дней – чтобы сообщить о нововведениях в своей жизни. Иначе же украинцы рискуют получить штраф.

Какие штрафы можно получить?

Пенсионеров, которые получили повышенные выплаты незаконно, обяжут вернуть избыточную сумму. Украинцы могут вернуть переплату добровольно. Однако могут быть применены и принудительные меры. Тогда средства взимаются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Важно! Пенсионный фонд имеет право забирать до 20% от пенсий для возмещения финансовых потерь.