Кого можуть позбавити пенсій?

Аби уникнути проблем з пенсіям, літнім людям слід повідомляти ПФУ про зміни у своєму житті, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Що мається на увазі? Пенсіонер або пенсіонерка повинні повідомляти Пенсійний фонд про такі зміни:

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

оновлення документів, зокрема зміну паспорта;

зміну даних, важливих для нарахування пенсії (наприклад, прізвища);

працевлаштування;

звільнення з роботу;

зміну місця реєстрації;

зміну чи припинення дії певного статусу.

Пенсіонери мають певний час – до 10 днів – аби повідомити про нововведення у своєму житті. Інакше ж українці ризикують отримати штраф.

Які штрафи можна отримати?

Пенсіонерів, які отримали підвищені виплати незаконно, зобов'яжуть повернути надлишкову суму. Українці можуть повернути переплату добровільно. Проте можуть бути застосовані й примусові заходи. Тоді кошти стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Важливо! Пенсійний фонд має право забирати до 20% від пенсій для відшкодування фінансових втрат.