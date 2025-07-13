Кому потрібно подати заяви до ПФУ?
Йдеться про пенсіонерів в окупації, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
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Річ у тім, що люди пенсійного віку, що виїхали до Росії під час окупації або ж перебувають наразі на ТОТ, мають подати заяву про неотримання пенсії від країни-агресорки. Це слід зробити до 31 грудня.
Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від РФ, та подати до ПФУ,
– пояснили у відомстві.
Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають:
- раз на рік проходити фізичну ідентифікацію (щороку до 31 грудня).
- здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.
Важливо! Якщо інформація не надійде до встановленого терміну, Пенсійний фонд має право призупинити пенсію до моменту з’ясування обставин.