Які умови для виходу на пенсію

Пенсія за віком призначається після 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Отже, українець з 25 роками стажу зможе вийти на пенсію в 63 роки.

Яка буде пенсія при 25 роках стажу

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

У випадку з 25 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,25. Порахуємо, яку пенсію можна отримувати при різних розмірах зарплати:

8 000 гривень;

15 000 гривень;

20 000 гривень;

30 000 гривень;

40 000 гривень.

При зарплаті у 8 000 гривень українець з 25 роками стажу матиме пенсію 2 000 гривень (8 000 × 0,25). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).

При зарплаті у 15 000 гривень українець з 25 роками стажу матиме пенсію 3 750 гривень (15 000 × 0,25). А при зарплаті у 20 000 гривень – 5 000 гривень (20 000 × 0,25).

При зарплаті у 30 000 гривень українець з 25 роками стажу матиме пенсію 7 500 гривень (30 000 × 0,25). А при зарплаті у 40 000 гривень – 10 000 гривень (40 000 × 0,25).