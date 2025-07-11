Какие условия для выхода на пенсию
Пенсия по возрасту назначается после 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В 2025 году условия для выхода на пенсию такие:
- 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
- 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Итак, украинец с 25 годами стажа сможет выйти на пенсию в 63 года.
Какая будет пенсия при 25 годах стажа
Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.
В случае с 25 годами стажа коэффициент составит 0,25. Посчитаем, какую пенсию можно получать при разных размерах зарплаты:
- 8 000 гривен;
- 15 000 гривен;
- 20 000 гривен;
- 30 000 гривен;
- 40 000 гривен.
При зарплате в 8 000 гривен украинец с 25 годами стажа будет иметь пенсию 2 000 гривен (8 000 × 0,25). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).
При зарплате в 15 000 гривен украинец с 25 годами стажа будет иметь пенсию 3 750 гривен (15 000 × 0,25). А при зарплате в 20 000 гривен – 5 000 гривен (20 000 × 0,25).
При зарплате в 30 000 гривен украинец с 25 годами стажа будет иметь пенсию 7 500 гривен (30 000 × 0,25). А при зарплате в 40 000 гривен – 10 000 гривен (40 000 × 0,25).