Какие условия для выхода на пенсию

Пенсия по возрасту назначается после 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Какую пенсию начислят, если есть 24 года стажа

В 2025 году условия для выхода на пенсию такие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Итак, украинец с 25 годами стажа сможет выйти на пенсию в 63 года.

Какая будет пенсия при 25 годах стажа

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

В случае с 25 годами стажа коэффициент составит 0,25. Посчитаем, какую пенсию можно получать при разных размерах зарплаты:

8 000 гривен;

15 000 гривен;

20 000 гривен;

30 000 гривен;

40 000 гривен.

При зарплате в 8 000 гривен украинец с 25 годами стажа будет иметь пенсию 2 000 гривен (8 000 × 0,25). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).

При зарплате в 15 000 гривен украинец с 25 годами стажа будет иметь пенсию 3 750 гривен (15 000 × 0,25). А при зарплате в 20 000 гривен – 5 000 гривен (20 000 × 0,25).

При зарплате в 30 000 гривен украинец с 25 годами стажа будет иметь пенсию 7 500 гривен (30 000 × 0,25). А при зарплате в 40 000 гривен – 10 000 гривен (40 000 × 0,25).