Когда можно выйти на пенсию при 24 годах стажа

Чтобы рассчитать размер будущей пенсии при стаже 24 года, необходимо установить заработную плату человека и возраст, в котором он может выйти на заслуженный отдых, рассказывает 24 Канал.

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В 2025 году требования к страховому стажу изменились. Размер стажа для получения пенсии по возрасту составляет:

в 60 лет – не менее 32 лет;

в 63 года – не менее 22 лет;

в 65 лет – не менее 15 лет.

Важно! Таким образом, со стажем 24 года украинец имеет право на пенсию по возрасту не ранее, чем в 63 года. Также можно выйти на отдых в 65 лет. А вот пенсия в 60 лет с этим стажем недоступна.

Какая будет пенсия со стажем 24 года

Рассчитаем размер пенсии для человека со стажем 24 года, который получал среднюю заработную плату по Украине.

В I квартале 2025 года средняя зарплата составляла 23 460 гривен.

Имея страховой стаж в размере 24 года и заработную плату 23 460 гривен, в 63 года пенсионер может рассчитывать на пенсию около 6 168 гривен.

Какая пенсия за 24 года стажа и зарплаты 23 460 гривен в 63 года / Скриншот с пенсионного калькулятора

Большие выплаты начислят тем пенсионерам, которые с 24 годами стажа выйдут на отдых в 65 лет с той же зарплатой – примерно 6 908 гривен.

Какая пенсия при 24 годах стажа и зарплате 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

То есть чем выше пенсионный возраст, тем больше будут выплаты.

Стоит знать! Все пенсионные расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.