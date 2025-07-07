Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас

Чтобы выйти на пенсию в этом году в 60 лет, нужно приобрести минимум 32 года страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для другого возраста определены следующие минимумы:

чтобы уйти на пенсию в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Сколько сейчас стоит 1 год стажа

Для зачисления 1 месяца стажа, нужно внести платеж равный минимальному страховому взносу. По состоянию на сейчас, это 22% от минималки (8 000 гривен).

То есть за стаж придется заплатить:

за месяц стажа – 1 760 гривен;

год – 21 120 гривен.

Кому стоит докупить стаж: