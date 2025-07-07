Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас
Чтобы выйти на пенсию в этом году в 60 лет, нужно приобрести минимум 32 года страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Для другого возраста определены следующие минимумы:
- чтобы уйти на пенсию в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Сколько сейчас стоит 1 год стажа
Для зачисления 1 месяца стажа, нужно внести платеж равный минимальному страховому взносу. По состоянию на сейчас, это 22% от минималки (8 000 гривен).
То есть за стаж придется заплатить:
- за месяц стажа – 1 760 гривен;
- год – 21 120 гривен.
Кому стоит докупить стаж:
- тем, кто имеет небольшой официальный доход;
- не приобрели достаточно стажа;
- живут за границей, но хотят получать украинскую пенсию.