Какой официальный курс злотого сейчас

По состоянию на 7 июля, официальный курс злотого – 11,57 гривны (без изменений, по сравнению с 4 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

В банках курс злотого в среднем, как сообщает "Минфин", изменился так: