Какой официальный курс злотого сейчас
По состоянию на 7 июля, официальный курс злотого – 11,57 гривны (без изменений, по сравнению с 4 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
В банках курс злотого в среднем, как сообщает "Минфин", изменился так:
- покупка – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 4 июля);
- продажа – 11,80 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменниках произошли следующие изменения:
- покупка – 11,54 гривны за злотый (+1 копейка);
- продажа – 11,67 гривны за злотый (без изменений).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- в банке сегодня приобрести 100 злотых можно за ориентировочно – 1 180 гривен;
- покупка 100 злотых в обменнике обойдется в примерно – 1 167 гривен.
Сколько можно получить при обмене 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 125 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике есть возможность выручить примерно – 1 154 гривен.