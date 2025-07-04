Официальный курс злотого сейчас

4 июля, официальный курс злотого составляет – 11,57 гривны (-7 копеек, по сравнению со 2 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Банковский курс злотого в среднем, по данным "Минфина", изменился так: