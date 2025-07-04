Официальный курс злотого сейчас

4 июля, официальный курс злотого составляет – 11,57 гривны (-7 копеек, по сравнению со 2 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Банковский курс злотого в среднем, по данным "Минфина", изменился так:

  • покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать со 2 июля);
  • продажа – 11,80 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках, в свою очередь, произошли следующие изменения:

  • покупка – 11,53 гривны за злотый (-1 копейка);
  • продажа – 11,67 гривны за злотый (+2 копейки).

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых сейчас

  • для приобретения 100 злотых в банке сегодня нужно ориентировочно – 1 180 гривен;
  • чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 167 гривен.

Сколько гривен можно получить за 100 злотых сейчас

  • за 100 злотых в банке можно выручить ориентировочно – 1 120 гривен;
  • за 100 злотых в обменнике можно получить уже – 1 153 гривен.