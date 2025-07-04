Офіційний курс злотого зараз

4 липня, офіційний курс злотого складає – 11,57 гривні (-7 копійок, порівняно з 2 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Банківський курс злотого в середньому, за даними "Мінфіну", змінився так: