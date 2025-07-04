Чи буде долар без різких стрибків
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що на ринку впродовж першої половину липня зберігатимуться 2 головних тренди – збереження курсу долара в межах травня – червня та важкопрогнозовані коливання курсу євро.
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- Перший тренд – очікується, що внаслідок стратегії НБУ офіційний курс залишатиметься нижче позначки початкового курсу 2025 року в середньому на 0,5 – 2% – станом на 1 січня офіційний курс складав 42,02 гривні.
Зауважу, що дія режиму керованої гнучкості характеризується дуже незначними поточними курсовими змінами й активною роллю НБУ. І найголовніше: застосований режим, попри обставини, дає змогу уникнути різких курсових зростань чи падінь.
Крім того, очікуване зниження інфляції позитивно живить валютний ринок, адже міцна гривня почасти є запобіжником шаленого зростання попиту.
- Другий тренд – курс євро формуватиметься на основі світових котувань пари долар/євро.
Однак зростання курсу долара ще не означатиме, що євро також додасть у своїй вартості. і навпаки: зростання євро не завжди відбуватиметься разом зі зростанням курсу долара,
– пояснює Лєсовий.
Що впливатиме на долар та євро
Наразі можна окреслити низку чинників, від яких може залежати вартість євро та співвідношення цієї валюти до курсу долара:
- Економічні взаємини США – ЄС в контексті можливого запровадження нових мит,
- Вартість нафти та газу в контексті війни на Близькому Сході,
- Також, через запровадження цінової санкційної стелі на нафту для Росії.
Попри те, що долар і євро є і залишаться досить міцними валютами світу, на які орієнтується понад 90% світової економіки (при цьому частка долара складає аж 80%), ми не виключаємо певні ситуативні зміни вартості цих валют,
– каже Лєсовий.
Цікаво! На думку банкіра, не варто чекати глобального знецінення ані долару, ані євро.
Які будуть курси
Прогнозується, що на міжбанку валютні коливання в межах 41,60 – 42 гривні за долар та 46,50 – 49 гривень за євро, водночас на готівковому ринку – на рівні 41,60 – 42 гривні за долар та 46,50 – 49 гривень за євро.
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,3 грн на євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.