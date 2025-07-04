Чи буде долар без різких стрибків

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що на ринку впродовж першої половину липня зберігатимуться 2 головних тренди – збереження курсу долара в межах травня – червня та важкопрогнозовані коливання курсу євро.

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Перший тренд – очікується, що внаслідок стратегії НБУ офіційний курс залишатиметься нижче позначки початкового курсу 2025 року в середньому на 0,5 – 2% – станом на 1 січня офіційний курс складав 42,02 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Зауважу, що дія режиму керованої гнучкості характеризується дуже незначними поточними курсовими змінами й активною роллю НБУ. І найголовніше: застосований режим, попри обставини, дає змогу уникнути різких курсових зростань чи падінь.

Крім того, очікуване зниження інфляції позитивно живить валютний ринок, адже міцна гривня почасти є запобіжником шаленого зростання попиту.

Другий тренд – курс євро формуватиметься на основі світових котувань пари долар/євро.

Однак зростання курсу долара ще не означатиме, що євро також додасть у своїй вартості. і навпаки: зростання євро не завжди відбуватиметься разом зі зростанням курсу долара,

– пояснює Лєсовий.

Що впливатиме на долар та євро

Наразі можна окреслити низку чинників, від яких може залежати вартість євро та співвідношення цієї валюти до курсу долара:

Економічні взаємини США – ЄС в контексті можливого запровадження нових мит,

в контексті можливого запровадження нових мит, Вартість нафти та газу в контексті війни на Близькому Сході,

в контексті війни на Близькому Сході, Також, через запровадження цінової санкційної стелі на нафту для Росії.

Попри те, що долар і євро є і залишаться досить міцними валютами світу, на які орієнтується понад 90% світової економіки (при цьому частка долара складає аж 80%), ми не виключаємо певні ситуативні зміни вартості цих валют,

– каже Лєсовий.

Цікаво! На думку банкіра, не варто чекати глобального знецінення ані долару, ані євро.

Які будуть курси

Прогнозується, що на міжбанку валютні коливання в межах 41,60 – 42 гривні за долар та 46,50 – 49 гривень за євро, водночас на готівковому ринку – на рівні 41,60 – 42 гривні за долар та 46,50 – 49 гривень за євро.