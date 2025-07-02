Яке "процвітання" вигадала Росія
Нещодавно голова Мінпромторгу Росії Антон Аліханов заявив, що на окупованих територіях України "стабільно працюють 637 підприємств". Причому 190 з них буцімто відновили зусиллями російських регіонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Дивіться також Росія готується видобувати українську нафту на окупованих територіях
У ЦПД зазначають, що ці цифри Росія подає як свою "велику перемогу". Насправді ж так росіяни хочуть замаскувати економічну деградацію одного з найрозвиненіших колись промислових регіонів України, яка сталася з їхньої вини.
- До 2014 року лише в Донецькій області працювали понад 2 000 промислових підприємств.
- Донеччина забезпечувала близько 20% промислового виробництва України.
- На території Луганської області діяло ще майже 1900 підприємств.
- Лише на заводі "Азовсталь" до вторгнення Росії працювало 11 000 людей.
Відтак, за словами ЦПД, нинішня так звана російська відбудова та 13 000 нових робочих місць – це лише мізерна частка від потужних промислових масштабів довоєнних часів.
За яскравими заголовками стоїть сумна реальність – Росія знищила потужну промисловість регіону, а зараз намагається задурити місцеве населення пропагандою про "економічний розвиток" і "процвітання",
– говорять у ЦПД.
Варто знати! Також Росія планує розпочати видобуток газу в Азовському морі. На сьогодні відомо, що російське агентство з надрокористування збирається організувати розвідку на 22 родовищах. Від цього ще більше постраждають жителі прибережних районів, зокрема окупованого Бердянська, який сьогодні й так потерпає від постійних відключень електроенергії та постачання води.