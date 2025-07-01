Який офіційний курс злотого зараз

1 липня офіційний курс злотого складає – 11,55 гривні (+4 копійки, порівняно з 30 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Як повідомляє видання "Мінфін", середній курс злотого у банках сьогодні сягнув:

  • купівля – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 30 червня);
  • продаж – 11,65 гривні за злотий (+5 копійок).

Змінився курс і в обмінниках:

  • купівля – 11,45 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,60 гривні за злотий (+3 копійки).

Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих

  • аби купити 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 165 гривень;
  • для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно приблизно – 1 160 гривень.

Яку суму можна виручити за 100 злотих

  • якщо обмінювати 100 злотих в банку, є можливість виручити приблизно – 1 110 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати орієнтовно – 1 145 гривень.