Який зараз офіційний курс злотого
Станом на 30 червня, офіційний курс злотого складає – 11,51 гривні (+6 копійок, порівняно з 27 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого у банках та обмінниках
За даними виданням "Мінфін", банківський курс злотого в середньому такий:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 27 червня);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (+5 копійок).
В обмінниках середній курс злотого змінився таким чином:
- купівля – 11,45 гривні за злотий (+10 копійок);
- продаж – 11,57 гривні за злотий (+7 копійок).
За скільки можна купити 100 злотих
- сьогодні придбати 100 злотих у банку можна за орієнтовно – 1 160 гривень;
- в обміннику покупка 100 злотих обійдеться у приблизно – 1 157 гривень.
Скільки можна виручити за 100 злотих 30 червня
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 105 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику є можливість виручити приблизно – 1 145 гривень.
Зверніть увагу! Курс злотого може відрізнятися, залежно від фінансової установи, де відбувається обмін.