Як змінився офіційний курс злотого
Станом на 27 червня, офіційний курс злотого сягнув – 11,45 гривні (+7 копійок, порівняно з 26 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
Як зазначає "Мінфін", середній банківський курс злотого зараз такий:
- купівля – 11 гривні за злотий (+7 копійок, якщо порівнювати з 26 червня);
- продаж – 11,55 гривні за злотий (+2 копійки).
Змінилась ситуація і в обмінниках:
- купівля – 11,35 гривні за злотий (+5 копійок);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (+10 копійок).
За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих
- у банку 100 злотих можна придбати за орієнтовно – 1 155 гривень;
- а от в обміннику покупка 100 злотих обійдеться у приблизно – 1 150 гривень.
Скільки вдасться отримати за 100 злотих зараз
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити приблизно – 1 135 гривень.