Как изменился официальный курс злотого
По состоянию на 27 июня, официальный курс злотого достиг – 11,45 гривны (+7 копеек, по сравнению с 26 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
Как отмечает "Минфин", средний банковский курс злотого сейчас такой:
- покупка – 11 гривны за злотый (+7 копеек, если сравнивать с 26 июня);
- продажа – 11,55 гривны за злотый (+2 копейки).
Изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 11,35 гривны за злотый (+5 копеек);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (+10 копеек).
За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых
- в банке 100 злотых можно приобрести за ориентировочно – 1 155 гривен;
- а вот в обменнике покупка 100 злотых обойдется в примерно – 1 150 гривен.
Сколько удастся получить за 100 злотых сейчас
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно выручить примерно – 1 135 гривен.