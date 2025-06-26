Как в Россию ввозили авиадетали

Россия создала сеть, через которую она покупает детали для самолетов для собственного использования, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование Yle.

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В расследование утверждают, что ЕС и США запретили транспортировку авиационных деталей в Россию из-за санкций, но она получает их из третьих стран, на которые санкции не распространяются.

Запчасти Airbus стоимостью не менее почти 600 миллионов евро и запчасти Boeing стоимостью почти 400 миллионов евро оказались в России. Все это происходило с февраля 2022 года. Реальные цифры могут быть даже выше,

– сообщили в материале.

Журналисты изучили данные российской таможни и установили, что Россия не покупает детали непосредственно у Airbus и Boeing, а пользуется услугами посреднических компаний в Турции, Китае и особенно в ОАЭ. Кроме авиакомпаний, их детали изготавливают субподрядчики.

России нужны запчасти, поскольку она имеет примерно 500 самолетов, которые арендовала у запада и не вернула. Поэтому среди незаконно приобретенных деталей есть двигатели, стандартное оборудование кабины, радиолокационные системы и бортовые компьютеры.

Что ответили Airbus и Boeing

Команда расследований Yle попросила комментарий у Airbus и Boeing, но компании отказали. Вместо этого они прислали лаконичные заявления.

В Airbus рассказали, что компания придерживается всех действующих законов и санкций против России, поэтому нет никакого законного способа экспортировать самолеты, детали, документацию или услуги в Россию.

Зато по запасным частям, Airbus может отслеживать оригинальные детали и документацию, а также определять обязательства перед конечным пользователем, но производители не имеют средств контролировать использование неоригинальных деталей, документации или услуг.

Отдел коммуникаций Boeing прислал ответ, в котором говорится о том, что в начале 2022 года компания приостановила поставки запасных частей в Россию и продолжает придерживаться санкций.

Обе компании не смогли ответить на вопрос, например, о том, как они предотвращают попадание деталей самолетов в Россию через посредников.