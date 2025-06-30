Какой сейчас официальный курс злотого

По состоянию на 30 июня, официальный курс злотого составляет – 11,51 гривны (+6 копеек, по сравнению с 27 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Украинцам могут без предупреждения выключить свет – как потребителям вернуть электроснабжение

Какой курс злотого в банках и обменниках

По данным изданием "Минфин", банковский курс злотого в среднем такой:

покупка – 11,05 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 27 июня);

продажа – 11,60 гривны за злотый (+5 копеек).

В обменниках средний курс злотого изменился следующим образом:

покупка – 11,45 гривны за злотый (+10 копеек);

продажа – 11,57 гривны за злотый (+7 копеек).

За сколько можно купить 100 злотых

сегодня приобрести 100 злотых в банке можно за ориентировочно – 1 160 гривен;

в обменнике покупка 100 злотых обойдется в примерно – 1 157 гривен.

Сколько можно выручить за 100 злотых 30 июня

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 105 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике есть возможность выручить примерно – 1 145 гривен.

Обратите внимание! Курс злотого может отличаться, зависимости от финансового учреждения, где происходит обмен.