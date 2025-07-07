Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз

Щоб вийти на пенсію цьогоріч у 60 років, потрібно набути мінімум 32 роки страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для іншого віку визначено такі мінімуми:

аби піти на пенсію у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Скільки зараз коштує 1 рік стажу

Для зарахування 1 місяцю стажу, потрібно внести платіж рівний мінімальному страховому внеску. Станом на зараз, це 22% від мінімалки (8 000 гривень).

Тобто за стаж доведеться заплатити:

за місяць стажу – 1 760 гривень;

рік – 21 120 гривень.

Кому варто докупити стаж: