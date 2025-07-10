Коли можна вийти на пенсію за 24 років стажу
Щоб розрахувати розмір майбутньої пенсії за стажу 24 роки, необхідно встановити заробітну плату людини та вік, у якому вона може вийти на заслужений відпочинок, розповідає 24 Канал.
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У 2025 році вимоги до страхового стажу змінилися. Розмір стажу для отримання пенсії за віком становить:
- у 60 років – щонайменше 32 роки;
- у 63 роки – щонайменше 22 роки;
- у 65 років – щонайменше 15 років.
Важливо! Таким чином, зі стажем 24 роки українець має право на пенсію за віком не раніше, ніж у 63 роки. Також можна вийти на відпочинок у 65 років. А от пенсія у 60 років з цим стажем недоступна.
Яка буде пенсія зі стажем 24 роки
Обрахуємо розмір пенсії для людини зі стажем 24 роки, яка отримувала середню заробітну плату по Україні.
- У І кварталі 2025 року середня зарплата становила 23 460 гривень.
Маючи страховий стаж у розмірі 24 роки та заробітну плату 23 460 гривень, у 63 роки пенсіонер може розраховувати на пенсію близько 6 168 гривень.
Яка пенсія за 24 років стажу і зарплати 23 460 гривень у 63 роки / Скріншот з пенсійного калькулятора
Більші виплати нарахують тим пенсіонерам, які з 24 роками стажу вийдуть на відпочинок у 65 років з тією ж зарплатою – приблизно 6 908 гривень.
Яка пенсія за 24 років стажу і зарплати 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора
Тобто чим вищий пенсійний вік, тим більшими будуть виплати.
Варто знати! Усі пенсійні розрахунки проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.