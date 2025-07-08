Розмір пенсії при заплаті 20 тисяч і стажі 23 роки

При наявності 23 років стажу, особа може вийти на пенсію у 63 та 65 років у 2025 році. В 60 це зробити неможливо. Адже мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію у цьому віці – 32 роки, пише 24 Канал.

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Зауважте! Розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.

Розгляньмо ситуацію, де пенсіонер не тільки набув 23 роки стажу, а і отримував зарплату 20 тисяч гривень. В такому випадку, при виході на пенсію у 63 роки, він матиме виплату орієнтовно – 5 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при стажі більш як 20 років і зарплаті 20 тисяч гривень / Скриншот пенсійний калькулятор

Зауважимо, що вийти на пенсію буде вигідніше у 65 років. Адже за вказаних даних пенсійна виплата складатиме орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.



В якому випадку пенсія буде більш як 5 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися з урахуванням ситуації, де особа виходить на пенсію на загальних умовах. Кінцева сума пенсійної виплати може бути більшою зокрема, через нарахування певних надбавок.