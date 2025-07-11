Хто може отримати доплату до пенсії?

Нещодавно затвердили новий порядок виплати щомісячної стипендії жителям Канівської громади, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт міської ради.

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Гроші можуть отримувати старожили громади. Розмір щомісячної стипендії для тих, кому виповнилося 100 і більше років, складає 1 000 гривень. Разом з тим, у Канівській громаді виплачується стипендія в розмірі 1 000 гривень і учасникам бойових дій, які досягли 90 і більше років.

Раніше в порядку виплати стипендії для 100-річних жителів нашої громади було речення, що вона присвоюється лише тим, кому не передбачено виплати інших стипендій. Відтак, людина навіть досягнувши століття могла претендувати лише на 1 000 гривень.

Зараз літні люди (учасники бойових дій) досягнувши 90-річчя отримуватимуть 1 000 гривень щомісячної стипендії, а відзначивши 100-річний ювілей – 2 000 гривень.

Який розмір доплати за вік в Україні?

Частина українських пенсіонерів отримує спеціальну доплату за віком:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату за віком у розмірі 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

громадяни старше 80 років – 570 гривень.

Ця доплата не сумується, вона лише зростає при досягненні певного віку. Тобто, в 77 років особа отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень.