Кто может получить доплату к пенсии?

Недавно утвердили новый порядок выплаты ежемесячной стипендии жителям Каневской общины, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт городского совета.

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Деньги могут получать старожилы общины. Размер ежемесячной стипендии для тех, кому исполнилось 100 и более лет, составляет 1 000 гривен. Вместе с тем, в Каневской громаде выплачивается стипендия в размере 1 000 гривен и участникам боевых действий, достигшим 90 и более лет.

Ранее в порядке выплаты стипендии для 100-летних жителей нашей общины было предложение, что она присваивается только тем, кому не предусмотрена выплата других стипендий. Поэтому, человек даже достигнув века мог претендовать только на 1 000 гривен.

Сейчас пожилые люди (участники боевых действий) достигнув 90-летия будут получать 1 000 гривен ежемесячной стипендии, а отметив 100-летний юбилей – 2 000 гривен.

Какой размер доплаты за возраст в Украине?

Часть украинских пенсионеров получает специальную доплату по возрасту:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату по возрасту в размере 300 гривен;

лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

граждане старше 80 лет – 570 гривен.

Эта доплата не суммируется, она лишь возрастает при достижении определенного возраста. То есть, в 77 лет лицо получает 456 гривен, а не 300+456 гривен.