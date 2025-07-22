Какую пенсию будет получать украинец с 37 годами стажа?

Размер пенсии зависит от зарплаты и приобретенного страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Какую пенсию начислят украинцу, который имеет 36 лет стажа

Украинец с 37 годами стажа сможет выйти на пенсию в 60 лет, а размер пенсии можно посчитать по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

При минималке украинец с 37 годами стажа будет иметь пенсию 2 960 гривен (8 000 × 0,37). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).

При средней зарплате в 23 460 украинец сможет получать 8 680 гривен (20 355 × 0,37).

Какую надбавку можно получать?

Как мужчины, так и женщины с 37 годами стажа смогут получать надбавку за сверхурочный стаж.

Если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхурочный стаж высчитывается более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин. Если пенсия назначена после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Если человек имеет больше стажа, чем нужно, устанавливают доплату: за каждый полный дополнительный год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну. Соответственно, каждый год сверхурочного стажа добавит к пенсии 23,61 гривен (2 361 × 1%).