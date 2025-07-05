Кто сейчас может получить доплату за сверхурочный стаж

Право на эту доплату имеют пенсионеры, получающие выплату по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Сейчас имеют право получить эту доплату пенсионеры:

которые приобрели 35 лет стажа, если речь идет о мужчинах (когда пенсия назначена до октября 2011 года, достаточно 25 лет стажа);

30 лет – для женщин (в случае назначения пенсии до октября 2011 года – 20 лет стажа).

Обратите внимание! Если пенсионер продолжает работать, он сможет получить эту надбавку после увольнения и учета актуального размера прожиточного минимума.

Какая доплата за сверхнормативный стаж сейчас

Как отмечает ПФУ, размер доплаты за сверхурочный стаж рассчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году это 2 361 гривна.

Если человек имеет больше стажа, чем нужно, устанавливают доплату: за каждый полный "дополнительный" год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума,

– говорится в сообщении ПФУ.

То есть, за каждый дополнительный год лицо получает 23,61 гривны. Соответственно, за 10 лет эта доплата – 236,10 гривны.