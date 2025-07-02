Когда платят компенсацию за газ

Украинцы, по нормативным положениям, должны получать от “Газораспределительных сетей” (ГРМ) газ высокого качества. Если топливо не соответствует установленным стандартам, то потребитель имеет право на компенсацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на “ГазПравда”.

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Однако для получения компенсации необходимо проверить качество газа. Потребитель, который сомневается в качестве голубого топлива, должен подать заявление к своему оператору ГРМ.

Поставщик газа обязан отреагировать на заявление и направить представителя по указанному в заявлении адресу:

в городах специалист должен прибыть в течение 2 рабочих дней;

в сельской местности – в течение 5 рабочих дней;

Представитель ГРМ должен прийти в согласованное с потребителем время.

Важно! Специалист проверяет давление и характеристики газа, в частности теплоту сгорания или калорийность топлива, которая является основным показателем его качества. По государственному стандарту, она должна быть не ниже 7600 килокалорий на кубический метр.

Сколько компенсируют за некачественный газ

Если специалист подтвердит, что газ не соответствует стандартам качества, то поставщик обязан сделать перерасчет объемов распределенного природного газа. А потребитель имеет право на денежную компенсацию.

Размер компенсации за некачественный газ рассчитывают по специальным формулам, определенным законодательством.

Однако если специалист ГРМ выяснит, что качество газа соответствует установленным нормам, то потребитель будет вынужден компенсировать оператору стоимость проведения физико-химического анализа.

Стоит знать! Потребители газа имеют право провести анализ физико-химических свойств природного газа в независимой химической лаборатории. Однако все расходы на эту проверку придется оплачивать самостоятельно.