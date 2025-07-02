Коли платять компенсацію за газ

Українці, за нормативними положеннями, мають отримувати від “Газорозподільних мереж” (ГРМ) газ високої якості. Якщо паливо не відповідає встановленим стандартам, то споживач має право на компенсацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на “ГазПравда”.

Дивіться також Знижка на газ для українців: хто і як може платити менше

Однак для одержання компенсації необхідно перевірити якість газу. Споживач, який сумнівається у якості блакитного палива, повинен подати заяву до свого оператора ГРМ.

Постачальник газу зобов’язаний відреагувати на заяву і направити представника за вказаною у заяві адресою:

у містах спеціаліст має прибути протягом 2 робочих днів;

у сільській місцевості – протягом 5 робочих днів;

Представник ГРМ повинен прийти в узгоджений зі споживачем час.

Важливо! Фахівець перевіряє тиск та характеристики газу, зокрема теплоту згоряння або калорійність палива, яка є основним показником його якості. За державним стандартом, вона має бути не нижче 7600 кілокалорій на кубічний метр.

Скільки компенсують за неякісний газ

Якщо фахівець підтвердить, що газ не відповідає стандартам якості, то постачальник зобов’язаний зробити перерахунок обсягів розподіленого природного газу. А споживач має право на грошову компенсацію.

Розмір компенсації за неякісний газ розраховують за спеціальними формулами, визначеними законодавством.

Однак якщо спеціаліст ГРМ з’ясує, що якість газу відповідає встановленим нормам, то споживач буде змушений компенсувати оператору вартість проведення фізико-хімічного аналізу.

Варто знати! Споживачі газу мають право провести аналіз фізико-хімічних властивостей природного газу у незалежній хімічній лабораторії. Однак всі витрати на цю перевірку доведеться оплачувати самостійно.