Кто имеет право на доплату за стаж

Согласно статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", доплату за сверхурочный стаж могут получать отдельные украинцы., передает 24 Канал.

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В частности, доплату могут получить те, у кого в трудовой книжке указано:

более 35 лет стажа (для мужчин);

более 30 лет стажа (для женщин).

Обратите внимание! Доплаты начисляют тем пенсионерам, которые получат пенсию по возрасту. Пенсионерам, которые продолжают работать, доплату за сверхурочный стаж пересчитают после увольнения, когда прожиточный минимум вырастет.

Размер доплаты в 2025 году

Размер доплаты не может превышать 1% от минимальной пенсии по возрасту, определенной на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот минимум составляет 2361 гривну, поэтому доплата составит 23,61 гривны за дополнительный год стажа.

Для начисления доплаты важно, чтобы размер пенсии превышал прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Если пенсия меньше этого минимума, доплата будет соответственно меньше.