Хто має право на доплату за стаж

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", доплату за понаднормовий стаж можуть отримувати окремі українці., передає 24 Канал.

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Зокрема, доплату можуть отримати ті, у кого в трудовій книжці вказано:

понад 35 років стажу (для чоловіків);

понад 30 років стажу (для жінок).

Зверніть увагу! Доплати нараховують тим пенсіонерам, які отримають пенсію за віком. Пенсіонерам, які продовжують працювати, доплату за понаднормовий стаж перерахують після звільнення, коли прожитковий мінімум зросте.

Розмір доплати у 2025 році

Розмір доплати не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком, визначеної на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум становить 2361 гривню, тому доплата складе 23,61 гривні за додатковий рік стажу.

Для нарахування доплати важливо, щоб розмір пенсії перевищував прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Якщо пенсія менша за цей мінімум, доплата буде відповідно меншою.