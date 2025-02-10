Якою буде індексація у 2025 році
Те, на скільки будуть проіндексовані пенсії, поки невідомо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.
Читайте також В обмінниках ріст долара: за скільки можна купити валюту
Нагадаємо! Як зазначають у ПФУ, під індексацію підпадає саме "чиста" пенсія. Тобто, виплата без надбавок та доплат.
Прогнози експертів свідчать, що показник індексації цьогоріч буде в межах 10 – 17%. При цьому, збільшення може відбутись на:
- мінімум – 100 гривень;
- максимум – 1 500 гривень.
Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Збільшення показника середньої зарплати, що застосовується для обчислення пенсії, щороку відбувається на коефіцієнт, який рівний сумі:
- 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік;
- 50% показника зростання середньої зарплати за останні 3 роки у порівнянні з попередніми 3 роками.
Зверніть увагу! Під індексацію не підпадатимуть виплати громадян, що протягом останніх 3 років вийшли на заслужений відпочинок. Вважається, що такі пенсіонери мають "актуальні" пенсії.