Какой будет индексация в 2025 году
То, на сколько будут проиндексированы пенсии, пока неизвестно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФПУ.
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Напомним! Как отмечают в ПФУ, под индексацию подпадает именно "чистая" пенсия, то есть, выплата без надбавок и доплат.
Прогнозы экспертов свидетельствуют, что показатель индексации в этом году будет в пределах 10 – 17%. При этом, увеличение может произойти на:
- минимум – 100 гривен;
- максимум – 1 500 гривен.
Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии,
– говорится в сообщении ПФУ.
Увеличение показателя средней зарплаты, применяемой для исчисления пенсии, ежегодно происходит на коэффициент, равный сумме:
- 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год;
- 50% показателя роста средней зарплаты за последние 3 года по сравнению с предыдущими 3 годами.
Обратите внимание! Под индексацию не будут подпадать выплаты граждан, что в течение последних 3 лет вышли на заслуженный отдых. Считается, что такие пенсионеры имеют "актуальные" пенсии.