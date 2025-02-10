Курс валют в банках
- По состоянию на утро 10 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (-12 копеек против 7 февраля) и продажа по 41,90 гривны (без изменений).
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- Покупка евро происходит по 42,75 гривны (-35 копеек), а продажа по 43,45 гривны (-20 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (+16 копеек), а продать по 41,79 гривны (+9 копеек).
- Покупка евро по 43,31 гривны (+1 копейка), а продажа по 43,50 гривны (+2 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники в среднем по: 41,45 гривны (+23 копейки), а продают по 41,90 гривны (+32 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 42,77 гривны (-19 копеек), а продают по 43,54 гривны (+7 копеек).
Какие курсы валют ожидать
Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на сегодня выбранная стратегия Нацбанка является достаточно эффективной и действенной на рынке.
Стабильная ситуация на валютном рынке положительно сказывается не только на каждом гражданине. Поэтому курсовые показатели в меру сдерживают инфляционную "пыль" (цены не растут), а еще ситуация способствует полноценному развитию банковской сферы, в частности депозитов и кредитов, что крайне важно для экономики во время войны.
Таким образом, прогнозируется, что на этой неделе на валютном рынке ожидается относительная стабильность, а резких изменений не предвидится.
Какими будут коридоры валютных колебаний с 10 февраля:
- На межбанке: доллар – от 41,65 до 42,30 гривны, евро – от 43,50 до 45 гривны.
- На наличном рынке: доллар – от 41,70 до 42,50 гривны, евро – от 45 до 47,50 гривны.