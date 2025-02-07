Какими будут депозитные ставки по депозитам

Как рассказал директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу, этот период может стать одним из самых выгодных для размещения средств на депозитах в 2025 году.

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После январского решения монетарного комитета средние ставки составят:

11% годовых для краткосрочных вкладов (3-6 месяцев);

для краткосрочных вкладов (3-6 месяцев); 14% годовых для депозитов на 1 год и более.

Учитывая стабильность валютного рынка, в феврале может немного возрасти количество новых вкладчиков. Прогнозируется, что объем новых гривневых депозитов увеличится примерно на 1% по сравнению с январем. Более 90% вкладов будут оформляться на срок от 9 месяцев до 2,5 лет.

Гривневые депозиты или покупка валюты

По словам Дмитрия Замотаева, прогнозируемая инфляция в США до конца года может составить 2,4–3% в случае введения жестких таможенных ограничений. Это означает, что покупательная способность доллара постепенно будет снижаться не только в США, но и в Украине.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Стоит сказать, что снова становится актуальным вопрос получения пассивной прибыли. И, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе, согласно прогнозу НБУ (ожидается сокращение инфляции во втором полугодии до 8-9% г/г) именно долгосрочные гривневые вклады могут смело конкурировать с покупкой валюты. Ведь при благоприятных экономических условиях, чистая прибыль на вклады от 1 года может составить до 4%.

Соответственно, покупка валюты не является полноценной инвестицией, а скорее обычным обменом. Доллар не защитит от инфляции и не гарантирует существенной прибыли.