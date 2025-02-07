Якими будуть депозитні ставки

Як розповів директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу, цей період може стати одним із найвигідніших для розміщення коштів на депозитах у 2025 році.

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Після січневого рішення монетарного комітету середні ставки становитимуть:

11% річних для короткострокових вкладів (3-6 місяців);

для короткострокових вкладів (3-6 місяців); 14% річних для депозитів на 1 рік і більше.

З огляду на стабільність валютного ринку, у лютому може трохи зрости кількість нових вкладників. Прогнозується, що обсяг нових гривневих депозитів збільшиться приблизно на 1% у порівнянні з січнем. Понад 90% вкладів оформлюватимуться на термін від 9 місяців до 2,5 років.

Гривневі депозити чи купівля валюти

За словами Дмитра Замотаєва, прогнозована інфляція у США до кінця року може становити 2,4–3% у разі запровадження жорстких митних обмежень. Це означає, що купівельна спроможність долара поступово знижуватиметься не лише в США, а й в Україні.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Варто сказати, що знову стає актуальним питання отримання пасивного прибутку. І, на мій погляд, у довгостроковій перспективі, згідно з прогнозом НБУ (очікується скорочення інфляції у другому півріччі до 8-9% р/р) саме довгострокові гривневі вклади можуть сміливо конкурувати з купівлею валюти. Адже за сприятливих економічних умов, чистий прибуток на вклади від 1 року може скласти до 4%.

Відповідно, купівля валюти не є повноцінною інвестицією, а радше звичайним обміном. Долар не захистить від інфляції та не гарантує суттєвого прибутку.