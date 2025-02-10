Курс валют у банках

Станом на ранок 10 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (-12 копійок проти 7 лютого) та продаж по 41,90 гривні (без змін).

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Купівля євро відбувається по 42,75 гривні (-35 копійок), а продаж по 43,45 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (+16 копійок), а продати по 41,79 гривні (+9 копійок).

(+16 копійок), а продати по (+9 копійок). Купівля євро по 43,31 гривні (+1 копійка), а продаж по 43,50 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники в середньому по: 41,45 гривні (+23 копійки), а продають по 41,90 гривні (+32 копійки), за даними finance.ua.

(+23 копійки), а продають по (+32 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 42,77 гривні (-19 копійок), а продають по 43,54 гривні (+7 копійок).

Які курси валют очікувати

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на сьогодні обрана стратегія Нацбанку є досить ефективною та дієвою на ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Стабільна ситуація на валютному ринку позитивно позначається не лише на кожному громадянинові. Відтак курсові показники до міри стримують інфляційну "куряву" (ціни не зростають), а ще ситуація сприяє повноцінному розвитку банківської сфери, зокрема депозитів та кредитів, що вкрай важливо для економіки під час війни.

Таким чином, прогнозується, що цього тижня на валютному ринку очікується відносна стабільність, а різких змін не передбачається.

Якими будуть коридори валютних коливань з 10 лютого: