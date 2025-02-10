Курс валют у банках
- Станом на ранок 10 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (-12 копійок проти 7 лютого) та продаж по 41,90 гривні (без змін).
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- Купівля євро відбувається по 42,75 гривні (-35 копійок), а продаж по 43,45 гривні (-20 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (+16 копійок), а продати по 41,79 гривні (+9 копійок).
- Купівля євро по 43,31 гривні (+1 копійка), а продаж по 43,50 гривні (+2 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники в середньому по: 41,45 гривні (+23 копійки), а продають по 41,90 гривні (+32 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 42,77 гривні (-19 копійок), а продають по 43,54 гривні (+7 копійок).
Які курси валют очікувати
Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на сьогодні обрана стратегія Нацбанку є досить ефективною та дієвою на ринку.
Стабільна ситуація на валютному ринку позитивно позначається не лише на кожному громадянинові. Відтак курсові показники до міри стримують інфляційну "куряву" (ціни не зростають), а ще ситуація сприяє повноцінному розвитку банківської сфери, зокрема депозитів та кредитів, що вкрай важливо для економіки під час війни.
Таким чином, прогнозується, що цього тижня на валютному ринку очікується відносна стабільність, а різких змін не передбачається.
Якими будуть коридори валютних коливань з 10 лютого:
- На міжбанку: долар – від 41,65 до 42,30 гривні, євро – від 43,50 до 45 гривні.
- На готівковому ринку: долар – від 41,70 до 42,50 гривні, євро – від 45 до 47,50 гривні.