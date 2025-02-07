Курс валют у банках

Станом на ранок 7 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,42 гривні (-3 копійки проти 6 лютого) та продаж по 41,90 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,10 гривні (без змін), а продаж по 43,65 гривні (-12 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,59 гривні (-12 копійок), а продати по 41,70 гривні (-10 копійок).

(-12 копійок), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 43,30 гривні (-10 копійок), а продаж по 43,48 гривні (-12 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники в середньому по: 41,35 гривні (+20 копійок), а продають по 41,75 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(+20 копійок), а продають по (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,15 гривні (+6 копійок), а продають по 43,54 гривні (+3 копійки).

Якого курсу очікувати наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що дія режиму керованої гнучкості, з одного боку, передбачає щоденні зміни валют, а з іншого боку – курси відповідно до змін не "переходитимуть" за нові межі.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що двоетапна корекція облікової ставки стала вагомим інструментом для зміцнення гривні та посприяла зниженню ажіотажу на валютному ринку. Одночасно регулятор уважно вивчає поточну кон’юнктуру, застосовуючи, коли потрібно, механізм валютних інтервенцій, збиваючи "градус" напруги та врівноважуючи попит і пропозицію.

Наступного тижня на ринку коливання можуть становити:

На міжбанку: 41,65 – 42,30 гривні за долар, 43,50 – 45 гривень за євро,

41,65 – 42,30 гривні за долар, 43,50 – 45 гривень за євро, На готівковому ринку: 41,70 – 42,50 гривні за долар, 45 – 47,50 гривні за євро.

Зверніть увагу! Лєсовий додає, що будь-які карколомні зміни на ринку наступного тижня майже виключені.