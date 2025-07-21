Какая будет пенсия у человека с полным стажем?

Для расчетов используем среднюю зарплату в Украине, которая сейчас составляет – 23 460 гривен, сообщает 24 Канал.

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36 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. При таких условиях, пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 9,2 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже более 35 лет и зарплате более 20 тысяч гривен / Скриншот пенсионный калькулятор

Если человек с зарплатой 23 460 гривен и стажем 36 лет хочет уйти на пенсию в 63 года, его пенсионная выплата будет составлять примерно – 10,9 тысячи гривен.



Какая должна быть зарплата, чтобы пенсия была 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

Исходя из указанных условий, выйти на заслуженный отдых выгоднее всего в 65 лет, ведь в таком случае пенсия будет составлять ориентировочно – 12 тысяч гривен.



От чего зависит размер пенсии / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты осуществлялись через пенсионный калькулятор.