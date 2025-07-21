Яка буде пенсія у особи з повним стажем?

Для розрахунків використаємо середню зарплату в Україні, яка зараз складає – 23 460 гривень, повідомляє 24 Канал.

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36 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 60 років. За таких умов, пенсійна виплата складатиме орієнтовно – 9,2 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі більш як 35 років і зарплаті понад 20 тисяч гривень / Скриншот пенсійний калькулятор

Якщо особа з зарплатою 23 460 гривень і стажем 36 років хоче піти на пенсію у 63 роки, її пенсійна виплата складатиме приблизно – 10,9 тисячі гривень.



Яка має бути зарплата, щоб пенсія була 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

Виходячи з вказаних умов, вийти на заслужений відпочинок найвигідніше у 65 років, адже в такому випадку пенсія складатиме орієнтовно – 12 тисяч гривень.



Від чого залежить розмір пенсії / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.